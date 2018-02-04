اردوغان لماكرون: انقرة "ليست لديها اطماع" بدولة أخرى

العالم - تركيا

وأكد اردوغان لماكرون خلال اتصال هاتفي ان تركيا "ليست لديها اطماع باراضي دولة اخرى".

واضاف اردوغان ان العملية العسكرية الحالية "لا تهدف سوى الى تطهير" منطقة عفرين في شمال سوريا من "العناصر الارهابية".

وقُتل سبعة جنود اتراك السبت في شمال سوريا بينهم خمسة لقوا مصرعهم في هجوم واحد استهدف دبابة، وفق ما اعلن الجيش التركي.

وتعتبر هذه الحصيلة الاعلى للجيش في يوم واحد في عملية "غصن الزيتون" التي اطلقتها تركيا في 20 كانون الثاني/ يناير ضد شمال الأراضي السورية.

وتسعى تركيا بالتحالف مع فصائل من المسلحين السوريين، إلى إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من معقلها في عفرين، في عملية شهدت مواجهات شرسة.

