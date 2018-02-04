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عدوى السيلفي تصل الى المريخ !

عدوى السيلفي تصل الى المريخ !
الأحد ٠٤ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

انتهزت مركبة استطلاع المريخ "كيوريوستي" فرصة جولتها في جبال الكوكب الأحمر وصوّرت لنفسها سيلفي بخفة ورشاقة، لتعرض حسنها ورقة حركاتها في أثناء رحلة استكشاف في التضاريس الوعرة. وبذلك تكون أول مركبة تلتقط سيلفي على المريخ.

العالم - تكنولوجيا

في الثالث والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2018، التقطت مركبة الاستطلاع كيوريوستي سيلفي جريء لنفسها وهي تدرج على ارتفاع 300 متر فوق حافة "فيرا روبن" على حافات سلسلة جبال شارب في كوكب المريخ.


يبلغ ارتفاع السلسلة العملاقة 5,5 كيلومترا، وتشكل قممه المترامية على مسافات شاسعة ناطحات سحاب في فضاء مارتينا متسامياً من قبل هضبة غاله، وتتوارى قمته خلف راس كيوريوستي الظاهر في الصورة. يشار الى أن مركبة الاستطلاع كيوريوستي هذ جزء من مختبر الفضاء الخاص بكوكب المريخ الذي كلف ناسا 2,5 مليار دولار. وقد أنزلت على سطح الكوكب الأحمر في آب/ اغسطس 2012، وبدأت تمسح سلسلة جبال شارب منذ عام 2014.

قاعدة السلسلة الجبلية العملاقة التي تمسحها وكالة ناسا منذ سنوات تشكلت من طبقات ترسبت على مدى ملايين السنين من مياه البحيرات التي كانت تغمر هضبة "غاله".

ومنذ أشهر تنهمك عجلة الاستطلاع كيوريوستي بمسح تضاريس حافة فيرا روبن، وكما كشف بيان لناسا نشره موقع "سبيس.كوم" يخطط الفريق المسؤول لدفع العجلة خلال الأسابيع المقبلة خلف المرتفع الصخري الحاد الظاهر بالصورة أعلاه، لتفحص مخزونات مهمة من الطمي الغني.

صورة السلفي الظاهرة أعلاه، هي موزاييك من عدة لقطات اصطادتها عدسة الذراع الخلفي للمركبة والبالغ طولها نحو مترين. ولم تظهر الذراع في ّأي من الصور، وهذا يفسر لماذا تبدو الصورة وكأنها ملتقطة من أحد أصدقاء السفينة من خارجها. 

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