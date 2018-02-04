منظمة إفدي تطالب بمحاكمة تحالف العدوان على اليمن

واعتبرت المنظمة في بيان أن تحميل التحالف العربي مسؤولية قتل وتشويه الأطفال في اليمن من طرف لجنة العمل الأممية في تقريرها الأخير، دليل آخر على جرائم الحرب التي ترتكبها دول التحالف في اليمن.

كما اعتبرت منظمة "إفدي" هذا الدليل مستندا قانونيا كافيا لمحاسبة الدول المنخرطة في الانتهاكات ومتابعتها أمام محكمة الجنايات الدولية، تحقيقا لمبدأ عدم إفلات الجناة من العقاب.

ودعت المنظمة لجنة العمل الأممية إلى تقديم تقريرها لمحكمة الجنايات لتحريك المتابعة القضائية ضد دول التحالف، وقالت إنها تنتظر من الأمم المتحدة أن تصدر قرارات عقابية في حق كل المنخرطين في تعمد قتل الأبرياء في اليمن، سواء من دول التحالف العربي أو الحوثيين.

وأصدر فريق الخبراء الدوليين التابع للجنة العقوبات المفروضة على اليمن الشهر الماضي تقريرا أكد أن الحربالسعودية الإيرانية بالوكالة فككت اليمن إلى أجزاء يصعب إعادة جمعها من جديد، وأن هجمات التحالف العربي تسببت في مقتل آلاف المدنيين.

كما تحدث التقرير عن اعتقالات تعسفية ممنهجة وإخفاء قسري في معسكرات تتبع لدولة الإمارات، حيث يجري استعمال الضرب والصعق بالكهرباء.

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