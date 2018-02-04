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مؤتمر صحفي للرئيس الثلاثاء بحضور مراسلين محليين واجانب

مؤتمر صحفي للرئيس الثلاثاء بحضور مراسلين محليين واجانب
الأحد ٠٤ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

تزامنا مع ايام انتصار الثورة الاسلامية في ايران يعقد الرئيس الايراني حسن روحاني عصر الثلاثاء القادم مؤتمرا صحفيا بحضور المراسلين المحليين والاجانب .

العالم - ايران

اعلن ذلك مساعد شؤون الاتصالات والاعلام في مكتب رئاسة الجمهورية برويز اسماعيلي وقال ان المؤتمر الصحفي سيعقد في الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء المصادف 6 شباط / فبراير بحضور مراسلين من اهم وسائل الاعلام المحلية والاجنبية حيث سيجيب الرئيس روحاني على اسئلة المراسلين حول قضايا الساعة للبلاد وقضايا المنطقة والعالم .

واضاف اسماعيلي ان المؤتمر الصحفي سيبث بشكل مباشر عبر شاشة القناة الاولى والسادسة للتلفزيون الايراني والاذاعة العامة وكذلك الشبكات التلفزيوينة الدولية وعبر الانترنيت .

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