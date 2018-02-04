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الاحتلال يفرض ضريبة ثقيلة على املاك الأمم المتحدة والكنائس بالقدس

الاحتلال يفرض ضريبة ثقيلة على املاك الأمم المتحدة والكنائس بالقدس
الأحد ٠٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

فرضت بلدية القدس ضريبة "الارنونا" أي ضريبة الأملاك على أملاك الأمم المتحدة والكنائس في مدينة القدس المحتلة.

العالم - فلسطين

وكانت البلدية بعد إبلاغها وزارات المالية والداخلية والخارجية والمستشار القضائي للحكومة ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل أسبوعين، أعلنت بدء تشغيل آلية تحصيل ضريبة "الارنونا" على مباني الأمم المتحدة والكنائس.

واعتبرت البلدية أن الاتفاقات الدولية لا تعفي سوى أماكن العبادة، منوهة بأن للكنائس نشاطات تجارية إلى جانب العبادة.

وزعمت بلدية القدس أن ديون الكنائس عن 887 عقارا بلغت نحو 190 مليون دولار، دون تحديد الفترة الزمنية التي تراكمت عنها الديون.

كما أشارت إلى أن قيمة الإعفاء الضريبي الذي تتمتع به عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة لها مكاتب في القدس تقدر بحوالي 93 مليون شيكل (27 مليون دولار).

وقد بدأت فعلا بفرض "الارنونا" على الكنائس، الأسبوع الماضي، حيث فرضت على حسابات عدد من الكنائس في البنوك إجراءات ووقف حسابات لامتناع هذه الكنائس عن دفع ضريبة الأملاك، ومنها كنيسة الانجليكان والكنيسة الأرمنية والكنيسة اليونانية والكنيسة الكاثوليكية.

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