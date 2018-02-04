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ماذا يفعل زعيم كوريا الشمالية في الحافلة ليلا؟

ماذا يفعل زعيم كوريا الشمالية في الحافلة ليلا؟
الأحد ٠٤ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

شارك الزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وزوجته ري سول جو، في تشغيل تجريبي لحافلة بالعاصمة بيونغ يانغ.

العالم - منوعات 

وكان من اللافت تفقد زعيم كوريا الشمالية للحافلة ليلا، لا سيما في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، التي دفعت الزعيم للقيام بمعظم أنشطته المحلية بالليل.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأحد (الرابع من فبراير 2018م)، إن كيم طاف حول المدينة في منتصف الليل على متن الحافلة التي كان قد تفقدها مؤخرا في زيارة لمصنع بيونغ يانغ للحافلات.

وقال أون، إنه شعر بالراحة أثناء تفقده شخصيا لنوع جديد من حافلات (ترولي باص)، معرباً عن تقديره لمعاييره التقنية فيها.

وأضاف: “إنها مريحة وموثوق بها من حيث الصدمات، كما أن سرعتها جيدة، وليس بها اهتزاز ولا تحدث ضجيجا.. أشعر بالارتياح والفخر العظيم لكونها صنعت على أيدي عمالنا”.

ورافق زعيم كوريا الشمالية خلال تفقده الحافلة، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري يو سو يونغ، ونائب مدير الإدارة جو يونغ وون.

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