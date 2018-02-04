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القضاء الايراني:

تسهيلات بالسجون الايرانية غير متوفرة في أي بلد آخر

تسهيلات بالسجون الايرانية غير متوفرة في أي بلد آخر
الأحد ٠٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي، اليوم الأحد، ان التسهيلات التي تقدم في السجون الايرانية غير متوفرة في أي بلد آخر في العالم.

العالم - ايران

وقال حجة الاسلام محسني ايجئي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، وردا على نقاط الغموض المثارة بشأن طريقة إيواء المسجونين: ان نقاط الغموض هذه تثار عادة من قبل مناوئي الثورة وفي بعض الأحيان من المسجونين أنفسهم.

وأضاف: لا يوجد أي غموض، والآن تقدم للسجناء تسهيلات غير متوفرة في أي مكان آخر حسب علمي، لافتا: ان هذا الحجم من الإجازات التي نمنحها لهم، لا توجد في انظمة السجون الاخرى.

وأكمل: ان الكثير من الاشخاص لديهم امكانات في السجن، لا توجد في العديد من السجون، من قبيل امكانية اجراء الاتصالات او التسهيلات فيما يرتبط بالإفراج المشروط او الإعفاء.

وأوضح ان القانون حدد المسؤوليات، وفي الحالات التي استدعت، قامت هيئات مختلفة بتفقد السجون.

وفي جانب آخر من مؤتمره الصحفي، وردا على سؤال بشأن احصائية معالجة ملفات القضاة مرتكبي المخالفات، قال محسني اجئي: ان لدينا عدة آلاف من القضاة المثابرين والنزيهين، وفيما اذا ارتكب واحد منهم مخالفة، فإنه يمس بجهود الآخرين.

وأردف: ان التحذير الاخير لرئيس السلطة القضائية، كان استمرارا للتحذيرات السابقة، بأنه اذا ارتكب قاض مخالفة، وتم إحراز جنحته، فسيتم الاعلان عنه.

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