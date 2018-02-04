إيران ستصدر 3 ملايين برميل نفط شهريا إلى روسيا.. والدفع باليورو

العالم - ايران

وقال زنغنه، بحسب ما نقلت عنه وكالة "شانا" اليوم الأحد، إن "عقد تصدير النفط لروسيا بحجم 3 ملايين برميل شهريا دخل حيز التنفيذ وتمت المحاسبة بين إيران وروسيا باليورو".

وأضاف الوزير الإيراني "بيع النفط الإيراني مقابل السلاح هو كلام غير منطقي وكاذب نحن لا نقوم بهذه الأفعال أبدا".

يذكر أن وزارة النفط الإيرانية أعلنت في آب/أغسطس الماضي عن عقد صفقة لتصدير 100 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني الخام إلى روسيا.

ولم يذكر الوزير بالتحديد موعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

وعلى جانب آخر، أعلن الوزير عزم بلاده تقديم شكوى ضد باكستان لعدم التزامها بتعهداتها وفقا لعقد مبرم بينهما لنقل الغاز الطبيعي، وقال "سنرفع شكوى ضد باكستان، تكلفنا الكثير بتمديد خط الغاز لهذا البلد"، متابعا "باكستان لم تلتزم بتعهداتها وفق العقد الموقع".

وكان من المقرر أن تبدأ صادرات الغاز عبر هذا الأنبوب في كانون الثاني/ديسمبر 2014، إلا أن باكستان لم تتمكن حتى الآن لعدة أسباب من إنشاء الأنبوب في أراضيها، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

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