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الاحتلال يعلن فشله اعتقال احمد نصر جرار بعد اقتحامه جنين أمس

الأحد ٠٤ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

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