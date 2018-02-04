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الاحتلال يعتقل 3 عمال بعد مصادرة معداتهم أثناء حرفهم لابار زراعية قرب بلدة الخضر جنوب بيت لحم
الاحتلال ينصب حاجزاً على مدخل بلدة كفر مالك شرق رام الله
أردوغان: مصرون على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
الجوف: تدمير آليتين بعبوات ناسفة في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف ومصرع وإصابة طاقمهما
السعودية توقف دعمها المالي والنقدي المباشر للأردن
المتحدث باسم الرئاسة التركية يؤكد أن بلاده ليس لديها أي نية لاحتلال أي جزء من سوريا
هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إدارة سجون الاحتلال نقلت كل الأسرى من عسقلان ووزعتهم على سجون أخرى
نتنياهو يقول انه لن يسمح لأحمد نصر جرار بكسر روح "إسرائيل"
فورين أفيرز تحذر من تداعيات سباق التسلح النووي الذي يتبناه ترامب
انتشال جثث 20 مهاجرا قبالة السواحل المغربية
الاحتلال يعلن فشله اعتقال احمد نصر جرار بعد اقتحامه جنين أمس
الأحد ٠٤ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش
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الأحد ٠٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٣٣
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العراق و مشهد التحالفات السياسية قبيل الانتخابات
السبت ٠٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠٨:٥٧
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الاحكام الاعدام وتعميق ازمة النظام
السبت ٠٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٣٠
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"الفدس لا تنسى" و"مكاسب سوريا الاستراتيجية"
السبت ٠٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:١٩
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لارضاء المستوطنين.. هذا ما فعلته حكومة الإحتلال بمستوطنة بالضفة
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البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.