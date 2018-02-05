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مصر.. إستيراد "سلع استفزازية" بملايين الدولارات

مصر.. إستيراد
الأحد ٠٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

كشف تقرير للجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، عن استيراد القاهرة نحو 12 سلعة "استفزازية" خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، بقيمة تجاوزت 326.7 مليون دولار.

العالم . مصر

وأوضح التقرير الذي تضمن تفاصيل واردات مصر خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2017، استيراد الدولة لروبيان "جمبري" بنحو 37 مليون دولار، هذا بالإضافة لاستيراد مكسرات، وشوكولا، وكافيار بقيمة تجاوزت 103 مليون دولار.

ووفقاً للتقرير الإحصائي، استوردت مصر روبيان "جمبرى" بقيمة 37.035 مليون دولار، وكافيار بقيمة 37.906 ألف دولار، وكابوريا بقيمة 390.720 ألف دولار.

كما استوردت مصر مكسرات بقيمة 37.779 مليون دولار، وشيكولاته وكاكاو بقيمة 65.521 مليون دولار، وكاتشاب ومايونيز بقيمة 450.633 ألف دولار.

وكذلك استوردت "مرقة دجاج" بقيمة 111.046 ألف دولار، وآيس كريم وسحلب وكريم شانتيه بقيمة 2.075 مليون دولار، وزيوت عطرية بقيمة 115.718 مليون دولار.

واستوردت أيضا مستحضرات تجميل وشامبو وصبغات بقيمة 55.105 مليون دولار، عطور ومزيلات روائح بقيمة 12.481 مليون دولار، ومناديل يد بقيمة 10.781 ألف دولار.

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