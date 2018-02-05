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العراق ينسحب من بطولة للسلة.. والسبب؟!

العراق ينسحب من بطولة للسلة.. والسبب؟!
الأحد ٠٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، الأحد، الانسحاب من بطولة غرب آسيا للأندية المقررة في مارس المقبل، على خلفية قرار الاتحاد الاقليمي نقلها من بغداد إلى الأردن بسبب مخاوف أمنية.

العالم - العراق

وكان يتوقع أن تكون البطولة المقررة بين 12 مارس و16 منه، أول حدث كبير في كرة السلة تستضيفه بغداد منذ ثمانينات القرن الماضي.

إلا أن اتحاد غرب آسيا أعلن في رسالة إلى الاتحادات المعنية مؤرخة الأول من فبراير، نقلها إلى عمان بسبب مخاوف على سلامة اللاعبين.

وردا على هذا الإجراء، أكد أتحاد كرة السلة العراقي في بيان الأحد، أنه "يشجب قرار اتحاد غرب آسيا الأخير بخصوص نقل البطولة، وقرر عدم المشاركة فيها في حال إصرار اتحاد غرب آسيا على نقلها إلى عمان".

وشدد الاتحاد على أنه "لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الغبن والإساءة اليه"، لاسيما بعدما بذل جهودا "كبيرة واستثنائية منذ أن تقرر إقامة البطولة في العراق".

وكان من المقرر أن يمثل العراق في البطولة، نادي النفط حامل لقب الدوري المحلي. ويحمل "الرياضي" اللبناني لقب بطولة أندية غرب آسيا الموسم الماضي.

وكان من المقرر أن يشارك في بطولة هذه السنة، إضافة إليه والنفط، بتروشيمي الإيراني والوحدة السوري وسرية رام الله الفلسطيني.

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