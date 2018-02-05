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بانوراما: "هل سیشن الاحتلال حربا على غزة؟" و"تركيا تحذر اميركا في سوريا"

بانوراما:
الأحد ٠٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

نشرة "بانوراما" تأتيكم في بث مباشر كل ليلة في الساعة 10:30 مساء بتوقيت طهران وتناولت هذه الليلة "هل سيشن جيش الاحتلال الاسرائيلي قريبا حربا على غزة؟" و"تركيا تحذر اميركا في سوريا وتهدد الاكراد بتوسيع الهجوم الى منبج".

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تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفان التاليان:

نبدأ الملف الأول من بانوراما لهذه الليلة من فلسطين المحتلة، حيث نقلت الحياة عن مصادر فلسطينة أن قادة حركة حماس أعلنوا رفع حالة التأهب إلى القصوى، تحسبًا لاندلاع حرب مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

المصادر نفسها كشفت أن كافة قادة الحركة وخاصة رئيس حماس في القطاع يحيى السنوار يتوقعون نشوب الحرب في الأيام القليلة المقبلة بنسبة خمسة وتسعين بالمئة.

التوقعات تلك ربطتها مصادر فلسطينية في حديثها للصحيفة بمناورات عسكرية سيجريها جيش الاحتلال في جنوب فلسطين المحتلة، بما يوحي بشن عدوان على القطاع تزامناً مع تلك المناورات.

في ملفنا الثاني... تدخل القوات التركية في سوريا، حيث حذر نائبُ رئيسِ الحكومة التركية بكري بوزداغ القواتِ الاميركيةَ من استهدافِها في شمالي سوريا، وهددَ بتوسيعِ العملياتِ العسكرية ضد القواتِ الكردية في منبج وحتى الى شرقِ الفرات.

وفيما نفت وزارة الدفاع الاميركية اتهامها بتزويد النصرة صاروخا اسقط عبره الطائرة الحربية الروسية، اكد مسؤول روسي ان اسقاط الطائرة يأتي في سياق المشروع الاميركي لتقسيم سوريا وابقاء النزاع فيها مشتعلا.

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