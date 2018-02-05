مقتل جنديين تركيين في المعارك شمال سوريا 

العالم - تركيا

وكانت تركيا أطلقت عملية "غصن الزيتون" مع فصائل تدعمها من المعارضة السورية المسلحة لمحاربة المقاتلين الاكراد الذي تعتبرهم مجموعة إرهابية وطردهم من معقلهم في عفرين بشمال غرب سوريا.

وتابع بيان الجيش ان خمسة جنود آخرين اصيبوا بجروح في سوريا الاحد، لكنه لم يعط تفاصيل حول ملابسات مقتل الجنديين والاصابات.

ويأتي مقتل الجنديين بعد سقوط سبعة قتلى في صفوف القوات التركية السبت من بينهم خمسة في هجوم على دبابة، ما يشكل أكبر حصيلة قتلى للجيش التركي في يوم واحد منذ انطلاق الحملة العسكرية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان صرح امام صحافيين الاحد "لقد تم القضاء على 935 ارهابيا" حتى الان في العملية، من دون التمكن من التأكد من هذا العدد من مصدر مستقل.

وأعلنت تركيا الاحد انها ستوسع اطار عمليتها الى ما أبعد من مدينة عفرين (شمال غرب) لتشمل منبج وربما شرق نهر الفرات.

وأثارت عملية أنقرة المنضوية في حلف شمال الأطلسي ضد قوات متحالفة مع واشنطن مخاوف من إمكان اندلاع مواجهة عسكرية بين القوتين.

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