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مقتل جنديين تركيين في المعارك شمال سوريا 

مقتل جنديين تركيين في المعارك شمال سوريا 
الأحد ٠٤ فبراير ٢٠١٨ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

قتل جنديان تركيان الاحد في العملية التي تشنها القوات التركية في شمال سوريا ما يرفع حصيلة الجنود الذين قتلوا منذ انطلاق العملية في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي الى 16، بحسب ما أعلن الجيش في بيان.

العالم - تركيا

وكانت تركيا أطلقت عملية "غصن الزيتون" مع فصائل تدعمها من المعارضة السورية المسلحة لمحاربة المقاتلين الاكراد الذي تعتبرهم مجموعة إرهابية وطردهم من معقلهم في عفرين بشمال غرب سوريا.

وتابع بيان الجيش ان خمسة جنود آخرين اصيبوا بجروح في سوريا الاحد، لكنه لم يعط تفاصيل حول ملابسات مقتل الجنديين والاصابات.

ويأتي مقتل الجنديين بعد سقوط سبعة قتلى في صفوف القوات التركية السبت من بينهم خمسة في هجوم على دبابة، ما يشكل أكبر حصيلة قتلى للجيش التركي في يوم واحد منذ انطلاق الحملة العسكرية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان صرح امام صحافيين الاحد "لقد تم القضاء على 935 ارهابيا" حتى الان في العملية، من دون التمكن من التأكد من هذا العدد من مصدر مستقل.

وأعلنت تركيا الاحد انها ستوسع اطار عمليتها الى ما أبعد من مدينة عفرين (شمال غرب) لتشمل منبج وربما شرق نهر الفرات.

وأثارت عملية أنقرة المنضوية في حلف شمال الأطلسي ضد قوات متحالفة مع واشنطن مخاوف من إمكان اندلاع مواجهة عسكرية بين القوتين.

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