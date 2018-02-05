ظريف سيشارك في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق

العالم - ايران

واضاف السفير مسجدي الاحد، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وكما وقفت الى جانب العراق في مرحلة الحرب ضد داعش، والتصدي للارهابيين، ستقف ايضا في مرحلة الأعمار والتنمية الى جانب حكومة العراق وشعبها الصديق والشقيق.

كما أعلن عن مشاركة الشركات الايرانية الكبرى في المؤتمر، وقال ان ايران ستدعم وبقوة مسيرة التنمية والبناء في العراق.

وأكد السفير الايراني على تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي في مرحلة أعمار العراق، وقال ان ايران ستدعم عملية التنمية والأعمار في العراق وحماية سيادته ووحدته الوطنية، لانها تعتبر الشعب العراقي شعب واحد وموحد.

وقال مسجدي ان قيمة التبادل التجاري بين ايران والعراق بلغت ۱۲ مليار دولار حاليا، وقال: يتعين بذل المزيد من الجهد لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

واشار السفير الايراني الى تصدير الغاز الايراني الى العراق بمقدار أكثر من ۷ ملايين متر مكعب يوميا لتغذية ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية مما يشكل محورا مهما في العلاقات بين البلدين.

واضاف: حاليا يتم تصدير الف و٥۰۰ ميغاواط من الطاقة الكهربائية الى العراق، كما يتم توليد ۲۰۰۰ ميغاواط من الكهرباء في المحطات التي تتغذى بالغاز الايراني.

واشار السفير الايراني في العراق الى ان قيمة التعاون الفني والهندسي بين ايران والعراق تبلغ أكثر من ۱۰ مليارات دولار، والتي تنجز حاليا من قبل الشركات الايرانية في مختلف مناطق العراق.

وأعلن السفير مسجدي عن العقد النفطي الاخير بين ايران والعراق والذي ينص على مقايضة النفط بمقدار ٦۰ الف برميل يوميا من حقول كركوك الى موانئ ايران الجنوبية عن طريق كرمانشاه.

كما أعتبر زيارة أكثر من اربعة ملايين ايراني لزيارة العتبات المقدسة في العراق، وزيارة مليوني زائر وسائح عراقي لايران، مهم من الناحية الثقافية والاقتصادية للبلدين.

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