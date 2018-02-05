صرحان عمانيان يثيران إعجاب السيسي .. ما هما؟؟

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وأشاد السيسي في كلمة في سجل كبار الزوار بهذا الجامع الذي يعد نموذجا لفن العمارة الإسلامية، وبدوره في دعم وتعزيز الدراسات الإسلامية.

كما نوه الرئيس المصري خلال زيارته إلى دار الأوبرا السلطانية بمسقط، بدور هذا المرفق الفني والثقافي الذي يعد مركزا رائدا في مجال الفن والثقافة، وكتب بهذا الخصوص "إن الدار تقدم برامج فنية وثقافية متميزة ودورها في تقديم صورة حضارية وفنية ملهمة تعكس ما يتميز به الشعب العُماني الشقيق من رفعة ورقي ثقافي".

واستمع الرئيس المصري خلال زيارته لدار الأوبرا السلطانية إلى موجز عنها وعن مرافقها وطبيعة العروض التي تقدمها وبرنامجها على مدار العام والتجهيزات التي تضمنتها والتي تعد من أحدث التجهيزات المستخدمة لعروض الموسيقى العالمية.

ولمس السيسي خلال جولته في مسرح الدار ومرافقه الأخرى، ما يتميز به هذا الصرح الفني، خاصة قدرته على "المزج المتناغم بين الإرث الثقافي المعماري العماني والثقافة المعمارية من قارات العالم المختلفة".

المصدر: المصري اليوم