جهاز الأمن الفدرالي الروسي يفتش منزل القائم بأعمال رئيس الحكومة في داغستان

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وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "ضباط جهاز الأمن الفدرالي الروسي، يقومون بعمليات تفتيش في منزل القائم بأعمال رئيس الحكومة عبد الصمد حميدوف".

وفي نهاية كانون الثاني/ يناير، جاءت لجنة خاصة من موسكو إلى داغستان للتحقق من حالة الشرعية.

وأثناء عملها في القضايا الجنائية، اعتقل عمدة محج قلعة، موسى موساييف، وكبير مهندسي العاصمة الداغستانية محمد رسول غيتينوف، كما جرت عمليات البحث في إدارة منطقة تاباساران في الجمهورية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استقال الرئيس الداغستاني، رمضان عبد اللطيبوف، وعيّن رئيس حزب روسيا الموحدة في مجلس الدوما الروسي فلاديمير فاسيليف قائما بأعمال رئيس داغستان.

وقد انتقد فاسيلييف بشدة في إحدى كلماته، أثناء تسلمه منصبه الجديد، العمل "القبيح" الذي قامت به حكومة داغستان، المدعومة ميزانيتها بنسبة 75 بالمئة من المركز الاتحادي.

وقد تم حتى الآن فصل وزراء التعليم وشؤون الأراضي، بسبب سوء أدائهم.