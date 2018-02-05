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تحالف مصري – مغربي لمواجهة الإرهاب

تحالف مصري – مغربي لمواجهة الإرهاب
الإثنين ٠٥ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

كشف سفير مصر في المغرب أشرف إبراهيم، عن وجود تنسيق أمني كامل بين مصر والمغرب في مجال مكافحة الإرهاب.

العالم - العالم الاسلامي

وأشار السفير المصري إلى أن المغرب يلعب دورا مهما في مكافحة الإرهاب، وأن الكثير من العمليات الإرهابية التي وقعت في أوروبا كانت من تدبير عناصر لها أصول مغربية، بالإضافة إلى أن موقع المغرب يسمح برصد العناصر الإرهابية التي تمر عبر الصحراء المتاخمة للدول الأفريقية مثل بنين ومالي والنيجر، الأمر الذي يجعل الدول الأوربية تلجأ إلى التنسيق مع المغرب.

وقال السفير: "إن العلاقات المصرية المغربية جيدة جدا وممتدة على مدى سنوات طويلة.. متوقعا أن تشهد دفعة لدى الاجتماع المرتقب للجنة العليا المشتركة على مستوى قيادتي البلدين."

وأكد ضرورة مواصلة التنسيق بين دول المنطقة لمواجهة الإرهاب في شمال أفريقيا وجنوب البحر الأبيض المتوسط.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)

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