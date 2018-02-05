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هولندا تسحب رسميا سفيرها من تركيا.. والسبب؟

هولندا تسحب رسميا سفيرها من تركيا.. والسبب؟
الإثنين ٠٥ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

العالم- اوروبا

قالت وزارة الخارجية الهولندية، اليوم الإثنين، إنها سحبت السفير الهولندي من تركيا رسميا والذي حظرت أنقرة دخوله إلى البلاد منذ عام تقريبا بسبب خلاف بدأ في مارس/آذار 2017.

بالإضافة إلى ذلك، لن تقبل هولندا السفير التركي الجديد لدى المملكة.

ويأتي ذلك على خلفية جدل بين البلدين، يستمر منذ مارس/آذار عام 2017، حين منعت هولندا مسؤولين أتراكا من دخول أراضيها لخوض الحملة الدعائية وسط الجالية التركية تأييدا لإجراء استفتاء حول الدستور في تركيا. وردا على ذلك، طردت أنقرة السفير الهولندي لديها.

وقررت هولندا منع هذه الحملة الدعائية، حيث تزامنت مع الحملة الانتخابية في المملكة ذاتها.

وأعلنت وزارة الخارجية الهولندية، اليوم الاثنين، عن تعليق المفاوضات مع تركيا بشأن تسوية القضية.

المصدر: رويترز

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