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ایران..افتتاح خط انتاج طائرات مسيرة مزودة بقنابل ذكية+صور

ایران..افتتاح خط انتاج طائرات مسيرة مزودة بقنابل ذكية+صور
الإثنين ٠٥ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

برعاية وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي تم اليوم الاثنين افتتاح خط الانتاج المكثف لطائرات مسيرة من طراز "مهاجر 6" التكتيكية المزودة بقنابل "قائم" الذكية البالغة الدقة.

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به اليوم الاثنين على هامش المراسم، اكد العميد حاتمي بان ايران توصلت الى قدرات دفاعية باهرة رغم الحظر الشامل المفروض من قبل الاعداء وقال، اليوم وفي اليوم الخامس لعشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران وفي مطلع الدخول الى العام الاربعين للثورة، نشهد ازاحة الستار عن الطائرة المسيرة التكتيكية "مهاجر 6" المزودة بقنبلة "قائم" الذكية بالغة الدقة كاحد المنجزات المهمة للصناعة الدفاعية للبلاد.

وحول مميزات هذه الطائرة المسيرة قال، ان هذه الطائرة المسيرة قادرة على تنفيذ مهمات الاستطلاع والمراقبة والقتال بنطاق عملاني واسع ومواصلة التحليق لفترة طويلة، كي تتمكن من تدمير الاهداف المطلوبة.

واوضح بان هذه الطائرة المسيرة قادرة على حمل مختلف انواع معدات "المراقبة والاستطلاع والقتال" واضاف، ان استخدام الطائرة المسيرة "مهاجر 6" يوفر امكانية الرصد الجوي الطويل وتدمير الاهداف في فترات واماكن مختلفة بدقة عالية.

وصرح وزير الدفاع بان من امكانيات هذه الطائرة ارسال المعلومات في الوقت اللازم في الليل والنهار الى مراكز القيادة والسيطرة وتوفير امكانية المراقبة الاستحبارية الواسعة في محيط العمليات وقال، ان الطائرة المسيرة "مهاجر 6" قادرة على الهبوط والاقلاع في مدارج الطيران القصيرة.

واعتبر العميد حاتمي الهبوط والاقلاع الآلي واستخدام منظومات الكتروايونيكية ذكية وطنية الصنع في تصميم وتصنيع الطائرة المسيرة "مهاجر 6" جعلتها ضمن الطائرات المسيرة الفاعلة ومن الطراز الاول في العالم واضاف، ان هذه الطائرة المبنية على مبدأ المرونة وامكانية التطوير، تم تصميمها من قبل خبراء منظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة لتؤدي مهمتها بفاعلية في مختلف العمليات والاجواء والظروف المتغيرة.

وقال العميد حاتمي، ان الطائرة المسيرة "مهاجر 6" مزودة بقنبلة "قائم" الذكية بالغة الدقة مع انواع اجهزة الاستشعار الالكتروضوئية وانواع الرؤوس الحربية التي تمكّن هذه الطائرة من رصد وملاحقة وتدمير الهدف.

واكد وزير الدفاع بان القتبلة الذكية "قائم" قادرة على الاشتباك مع انواع الاهداف الثابتة والمتحركة في اي ساعة من ساعات اليوم وباستطاعتها اختراق التحصينات والاهداف المهمة.

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ایران..افتتاح خط انتاج طائرات مسيرة مزودة بقنابل ذكية+صورایران..افتتاح خط انتاج طائرات مسيرة مزودة بقنابل ذكية+صور

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