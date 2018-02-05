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مراسل العالم : مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق..استشهاد مواطن وإصابة ٩ آخرين، إثر سقوط قذائف صاروخية على محيط مشفى الشرطة بمدينة حرستا بالغوطة الشرقية، مصدرها المجموعات المسلحة
مراسل العالم : الجيش التركي يقصف بالمدفعية الثقيلة محيط قرية مريمين بريف عفرين في ريف حلب الشمالي
مراسل العالم : استشهاد امرأة وإصابة 3 مدنيين نتيجة اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف الصاروخية على عدة أحياء في مدينة دمشق القديمة
الكرملين: الضربات الروسية في إدلب تأتي ردا على إسقاط الإرهابيين للطائرة الروسية
الكرملين: موسكو قلقة من حصول الإرهابيين في سوريا على مضادات للطيران
الرئيس السوداني: سنضرب كل فاسد وكل متآمر وسنبني جيشا قويا يدافع عن حدود البلاد
مدير "أونروا" بغزة : "انفجار" الاوضاع قادم والتمويل يكفي حتى يوليو
زوارق الاحتلال الصهيونية تطلق نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين شمال قطاع غزة
الصحة الفلسطينية: توقف 3 مراكز صحيّة جديدة جراء أزمة الوقود
اغلاق باب المغاربة بعد اقتحام 48 مستوطن ساحات المسجد الأقصى بحماية امنية مشددة من قبل قوات الاحتلال
مراسل العالم : استشهاد امرأة وإصابة 3 مدنيين نتيجة اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف الصاروخية على عدة أحياء في مدينة دمشق القديمة
الإثنين ٠٥ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش
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