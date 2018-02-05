ما حقيقة الأنباء عن الضربات الإسرائيلية في سيناء المصرية؟

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وأكد ناجي شهود أن هذا التقرير يأتي من صحيفة غير واضحة مصداقيتها تجاه مصر والمنطقة ولا تتسم بالحيادية.

وأشار إلى أن الصحيفة ذكرت ان تلك العمليات جرت قبل عامين ونقلا عن مصادر وصفتها بالرسمية دون توضيح هويتها، متساءلا عن الصمت طوال تلك الفترة المزعومة.

وأضاف شهود خلال مداخلة لبرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الاخبارية، أن ما نشرته الصحيفة الأمريكية لها أهداف مغايرة تماما، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية ليست بحاجة لدعم أو مساعدة من "إسرائيل" في مكافحة الإرهاب في سيناء، متابعا أن الجيش يشن هجمات جوية ويتم التنسيق مع الجانب الإسرائيلي ضمانا للالتزام بخط الحدود الدولية.

المصدر: مواقع مصرية

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