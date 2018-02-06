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هذه الطريقة سهلة لإنقاص الوزن في مكان العمل!

هذه الطريقة سهلة لإنقاص الوزن في مكان العمل!
الإثنين ٠٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

كشف علماء أمريكيون عن طريقة جديدة تساعد على فقدان 3 كيلوغرامات من الوزن الزائد سنويا أثناء العمل.

العالم - علوم وتكنولوجيا

وقال العلماء إن التخلي عن المقعد في مكتب العمل مفيد جدا للذين يريدون التخلص من وزنهم الزائد، دون الحاجة إلى تغيير أنظمتهم الغذائية. ويكفي قضاء ست ساعات يوميا بوضعية الوقوف للحصول على نتائج مرضية في تخفيض الوزن بحسب الدراسة.

وشكّل متوسط الفرق في استهلاك الطاقة 0.15 سعرة حرارية في الدقيقة الواحدة بين وضعيّتي الجلوس والوقوف، وهذا يعني إمكانية التخلص من 54 سعرة حرارية إضافية لو وقف الإنسان 6 ساعات في اليوم.

يذكر أن استخدام هذه الطريقة في إنقاص الوزن مناسب للرجال بسبب امتلاكهم لكتلة أكبر من العضلات مقارنة بالنساء.

ولفت رئيس مجموعة الدراسة البروفسور فرانسيسكو لوبيز جيمينيز إلى المزايا الإضافية للوقوف أثناء العمل، من زيادة في نشاط العضلات وفقدان السعرات الحرارية الزائدة والحد من خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

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