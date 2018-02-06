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مصر وسلطنة عمان تدرسان إنشاء صندوق استثمارى مشترك

مصر وسلطنة عمان تدرسان إنشاء صندوق استثمارى مشترك
الإثنين ٠٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

اتفقت مصر وسلطنة عمان على دراسة إنشاء صندوق استثمارى مشترك لتعزيز العلاقات وتطوير التعاون بين البلدين، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بقصر العلم العامر مقر إقامته في العاصمة العمانية مسقط، فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء.

العالم - مصر

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء جدد ترحيب السلطنة بزيارة الرئيس السيسي، مؤكدا حرص السلطان قابوس بن سعيد وسلطنة عمان على دفع وتعزيز التعاون مع مصر والتي تعد ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيرا إلى ما يجمع البلدين والشعبين من روابط تاريخية وعلاقات وثيقة ممتدة.

وقد أكد الرئيس سعادته بزيارة مسقط، مشيرا إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع سلطنة عمان، وما يجمعهما من روابط أخوة وتعاون وثيق. كما ثمن الرئيس المواقف المقدرة للسلطان قابوس تجاه مصر، مشيدا بما شهده خلال زيارته الجارية للسلطنة من نهضة وتقدم بفضل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس استعرض ما تقوم به مصر من إجراءات لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات، مشيرا إلى المشروعات القومية التي تنفذها مصر والتي تتيح فرصا استثمارية واعدة ومتنوعة في العديد من المجالات الأمر الذي يجعل منها سوقا ضخمة لرجال الأعمال، ومعربا عن التطلع لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين. وقد أشاد نائب رئيس الوزراء العماني بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدا حرص بلاده على تطوير التعاون مع مصر في تلك المجالات. وقد تم الاتفاق على دراسة إنشاء صندوق استثماري مشترك بين الجانبين لهذا الغرض.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية، ولاسيما سبل التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، بما ينهي المعاناة الإنسانية لشعوبها ويحافظ على مقدراتها، وقد أكد الجانبان أهمية تعزيز التكاتف والتضامن بين الدول العربية لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجهها في الوقت الراهن.

من جهة أخرى، أشاد الرئيس السيسى بالمستوى الحضاري المتميز الذي وصلت إليه سلطنة عمان بفضل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وحرصه على تطوير السلطنة في مختلف المجالات. وقال السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي أبدى إعجابه بما شهده خلال الزيارات التي قام بها إلى جامع السلطان قابوس الأكبر ودار الأوبرا السلطانية ومتحف قوات السلطان المسلحة.

المصدر: النهار

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