المانیا تؤكد مشاركتها الواسعة في مؤتمر إعمار العراق

العالم – العراق

وقال المكتب في بيان صحفي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي استقبل، في مكتبه اليوم الاثنين، اكهارد بروزة مبعوث المستشارة الالمانية انجيلا ميركل".

واكد بروزة، حسب البيان، "المشاركة الألمانية الواسعة في مؤتمر إعمار العراق الذي سيعقد في الكويت"، مشيرا الى "رغبة بلاده بالعمل مع العراق في مختلف القطاعات ومنها قطاعات الطاقة والتمويل والتعليم وأتمتة الخدمات وإدارة مشاريع الإعمار".

وكان السفير البريطاني في العراق جون ويليكس لرئيس الوزراء حيدر العبادي اكد، اليوم الاثنين، دعم بلاده للعراق في مختلف المجالات، مبدياً رغبة بريطانيا "الكبيرة" بالمساهمة في جهود إعادة إعمار العراق.

يذكر أن دولة الكويت من المقرر أن تشهد خلال شهر شباط الحالي استضافة مؤتمر للدول المانحة لدعم اعمار العراق، ويتضمن المؤتمر تقديم تقرير من قبل الحكومة العراقية عن حجم الدمار والمبالغ المطلوبة لانجاز مشاريع الاعمار.

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