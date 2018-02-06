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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقوم بتفتيش عدد من المنازل في حارة دلهمة ببلدة بيت فوريك في نابلس
مصادر يمنية: قوات الاحتلال تقوم بتفتيش عدد من المنازل في حارة دلهمة ببلدة بيت فوريك في نابلس
مصادر يمنية: تدمير وإعطاب 20 آلية ومدرعة ومصرع وجرح عشرات المرتزقة بينهم قيادات خلال زحف شمال يختل في تعز
مصادر فلسطينية: الاحتلال يعتقل الشاب عدي ناصر القني 18عاما من قرية كفر قليل جنوب نابلس
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة
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مصدر خاص للعالم :الجيش السوري يدمر ٤ انفاق للمسلحين كانت تربط مبنى النفوس بحرستا بريف دمشق بمفاصل المنطقة
مصدر قيادي مشرف على سير العمليه في حرستا خاص لقناة العالم: الجيش السوري يسيطر ناريا على محيط ساحة غبير في حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قناصة جيش الاحتلال يعتلون أسطح المنازل في بلدة برقين وسط مداهمات وتفتيش للمنازل في البلدة

نشرة بانوراما: "تواصل طعن المستوطنين" و"الانسحاب الاميركي من العراق"

نشرة بانوراما:
الإثنين ٠٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

نشرة "بانوراما" تأتيكم في بث مباشر كل ليلة في الساعة 11:30 مساء بتوقيت طهران وستتناول هذه الليلة "تواصل عمليات طعن المستوطنين في فلسطين المحتلة" و"القوات الاميركية في العراق.. تخفيف أم تبديل؟".

العالم - بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

في الملف الاول لبانوراما الليلة... عملية طعن فلسطينية جديدة في الضفة الغربية المحتلة تسفر عن مقتل حاخام اسرائيلي في تحد للمنظومة الامنية التي يفرضُها الاحتلال الاسرائيلي حول مستوطناته.. ويراكم هذا الانجاز رصيدا لافتا من العمليات الجريئة ليس اخرها مقتل حاخام برصاص مقاوم فلسطيني قرب نابلس فشل الاحتلال في اعتقالِه حتى الان.

ملف بانوراما الثاني .. اعلان بغداد عن بدء خفض عدد القوات الاميركية في العراق اكده المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي
في نشرة سابقة لقناة العالم بالقول انه لم يعد هناك ضرورة لبقاء القوات الاميركية بالعراق بعد هزيمة جماعة "داعش" الوهابية واوضح الحديثي وعلى هذا الاساس تم التنسيق للانسحاب التدريجي للقوات الاميركية. 

غرفة اخبار العالم

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