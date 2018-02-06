العالم - بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

في الملف الاول لبانوراما الليلة... عملية طعن فلسطينية جديدة في الضفة الغربية المحتلة تسفر عن مقتل حاخام اسرائيلي في تحد للمنظومة الامنية التي يفرضُها الاحتلال الاسرائيلي حول مستوطناته.. ويراكم هذا الانجاز رصيدا لافتا من العمليات الجريئة ليس اخرها مقتل حاخام برصاص مقاوم فلسطيني قرب نابلس فشل الاحتلال في اعتقالِه حتى الان.

ملف بانوراما الثاني .. اعلان بغداد عن بدء خفض عدد القوات الاميركية في العراق اكده المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي

في نشرة سابقة لقناة العالم بالقول انه لم يعد هناك ضرورة لبقاء القوات الاميركية بالعراق بعد هزيمة جماعة "داعش" الوهابية واوضح الحديثي وعلى هذا الاساس تم التنسيق للانسحاب التدريجي للقوات الاميركية.

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