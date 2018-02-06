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ظريف:ترامب مستاء جدا من الاتفاق النووي ويسعي لتقويضه

ظريف:ترامب مستاء جدا من الاتفاق النووي ويسعي لتقويضه
الإثنين ٠٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان الاتفاق النووي يفرض على جميع الاطراف بما فيها اميركا تنفيذ تعهداتها بحسن نية، معتبرا ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب مستاء جدا من الاتفاق النووي ويسعي لتقويضه.

العالم - ايران

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الايراني مساء الاثنين في معرض رده علي سؤال حول هل كان بالامكان صياغة الاتفاق النووي بشكل آخر قال ظريف: لا استطيع القول انه كان بالامكان صياغة الاتفاق النووي بشكل افضل، ولكن بامكاني القول ان الاتفاق النووي الموجود حاليا ليس كل ما نريده وكذلك ليس كل ما يريده الاميركان.

واكد ان الوفد الايراني المفاوض اصر علي رفع جميع اجراءات الحظر دفعة واحدة، الان الاميركان ادعوا ان لديهم قيودا وعليهم مراجعة الكونغرس لازالة اجراءات الحظر، وفي مثل هذه الظروف استطعنا صياغة الاتفاق النووي بالشكل الممكن.

واشار ظريف الى تهديدات الرئيس الاميركي ترامب بالغاء الاتفاق النوي منذ ترشحه للانتخابات الرئاسية وحتى الآن، الا ان مستشاريه نصحوه بان ذلك سيؤدي الى عزلة اميركا.

وقال: ان الحكومة الأميركية لم تتفق ابدا مع ايران لأن الجمهورية الاسلامية اوجدت رؤية جديدة تجاه ادارة الحكم والسلطة، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية لم تكن لديها اي نظرة ايجابية تجاه اميركا، وان الاتفاق النووي تمت كتابة كل كلمة فيه علي اساس عدم الثقة باميركا، وقلما توجد وثيقة دولية تستغرق وقتا طويلا لصياغتها.

واضاف وزير الخارجية: ان ما يفعله ترامب كان متوقعا، ولم يكن ننتظر من اميركا ان تنفذ الاتفاق النووي بحسن نية، وفي جميع بنود الاتفاق النووي تم التأكيد على ان تنفذ جميع الاطراف الاتفاق النووي بحسن نية، لأننا كنا نتوقع من الاميركيين ان يفعلوا ذلك تماما، وطيلة هذه الفترة تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات والحصول على خطوط الائتمان.

ولفت ظريف الى تحسن التصنيف الائتماني لايران من المرتبة الخامسة في عهد الحكومة السابقة، الى المرتبة السادسة العام 2016، وارتفعت حاليا الى المرتبة الخامسة.

وحول التعاملات الدولية لايران، قال ظريف: اننا الان نبيع نفطنا بسهولة ونستلم مبالغ مبيعاتنا، وفي بعض الحالات هناك توافقات مع عدد من الدول حول استلام العوائد النفطية باليورو او بالعملات الوطنية، فقط لدينا مشكلة مع الصين وكوريا الجنوبية، في حين نستلم مبيعات النفط من اوروبا واليابان والهند، هناك محاذير في الصين لا صلة لها بالاتفاق النووي.

واشار وزير الخارجية الى ان ايران تصدر حاليا اكثر من 2.5 مليون برميل يوميا وبامكانها تصدير كمية اكبر فيما لو كانت السوق العالمية تسع لذلك، ولا توجد اية قيود في بيع النفط الايراني، وبعد اتفاق جنيف استطاعت ايران الحصول على 600 مليون دولار شهريا.

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