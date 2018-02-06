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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقوم بتفتيش عدد من المنازل في حارة دلهمة ببلدة بيت فوريك في نابلس
مصادر يمنية: قوات الاحتلال تقوم بتفتيش عدد من المنازل في حارة دلهمة ببلدة بيت فوريك في نابلس
مصادر يمنية: تدمير وإعطاب 20 آلية ومدرعة ومصرع وجرح عشرات المرتزقة بينهم قيادات خلال زحف شمال يختل في تعز
مصادر فلسطينية: الاحتلال يعتقل الشاب عدي ناصر القني 18عاما من قرية كفر قليل جنوب نابلس
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة
مصدر في قيادة شرطة دمشق : شهيد و٧ اصابات بقذيفة سقطت على سرفيس في باب توما
مراسل العالم : مخابرات الجيش اللبناني تلقي القبض على المدعو علي الأطرش قرب مخفر بلدة عرسال القديم شرق لبنان بتهمة الانتماء لجماعة "داعش" الإرهابية
مصدر خاص للعالم :الجيش السوري يدمر ٤ انفاق للمسلحين كانت تربط مبنى النفوس بحرستا بريف دمشق بمفاصل المنطقة
مصدر قيادي مشرف على سير العمليه في حرستا خاص لقناة العالم: الجيش السوري يسيطر ناريا على محيط ساحة غبير في حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قناصة جيش الاحتلال يعتلون أسطح المنازل في بلدة برقين وسط مداهمات وتفتيش للمنازل في البلدة
مصادر يمنية: قوات الاحتلال تقوم بتفتيش عدد من المنازل في حارة دلهمة ببلدة بيت فوريك في نابلس
الإثنين ٠٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش
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