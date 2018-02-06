السفير الأميركي بالكويت: نريد حلا للأزمة الخليجية

العالم – العالم الإسلامي

وقال سيلفرمان "أعتقد أن موقف الإدارة الأميركية واضح جدا، فنحن بالفعل نريد حلا لهذه الأزمة بسبب وجود هذه التحديات والمخاطر التي تواجهها المنطقة، لذلك نحتاج إلى الوحدة، وأعتقد أن هذا هو موقفنا".

وأضاف السفير الأميركي أن بلاده تحاول تسهيل إيجاد حل، لكنها لا تعرف صيغته بعد، مشددا على رغبة واشنطن في التوصل إلى اتفاق والتركيز على مكافحة الإرهاب ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.

وقال السفير سيلفرمان في حديثه للجزيرة "نريد حلا لهذا الخلاف بالطرق المناسبة التي تضع في الحسبان المخاوف التي لدينا جميعا، فكلنا نتطلع لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، وهذا كان محور قمة الرياض".

المصدر: الجزيرة

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