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بوتین وروحاني یؤكدان التزامهما بتنفیذ الاتفاق النووي

بوتین وروحاني یؤكدان التزامهما بتنفیذ الاتفاق النووي
الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین، ونظیره الرئیس الإیراني حسن روحاني، خلال مكالمة هاتفیة، على التزامهما بتنفیذ خطة العمل الشاملة حول البرنامج النووي الإیراني.

وجاء في بیان الكرملین الیوم الثلاثاء: "تم التأكید على الالتزام بالتنفیذ المستدام لخطة العمل الشاملة حول البرنامج النووي الإیراني كعامل مهم للاستقرار والأمن الدولیین".

كما بحث الرئیسان بوتین وروحاني نتائج مؤتمر الحوار الوطنی السوري في سوتشي.

وجاء في البیان: "جرى مناقشة مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي یوم 30 ینایر".

وأكد الرئیسان على "فعالیة التعاون بین روسیا وإیران وتركیا فی إطار صیغة أستانا، وتم الإعراب عن الاستعداد لاستمرار العمل المنسق على تطویرها".

كما بحث الرئیسان الوضع في الیمن وسبل تسویة القضیة الفلسطینیة.

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