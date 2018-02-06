بوتین وروحاني یؤكدان التزامهما بتنفیذ الاتفاق النووي

وجاء في بیان الكرملین الیوم الثلاثاء: "تم التأكید على الالتزام بالتنفیذ المستدام لخطة العمل الشاملة حول البرنامج النووي الإیراني كعامل مهم للاستقرار والأمن الدولیین".

كما بحث الرئیسان بوتین وروحاني نتائج مؤتمر الحوار الوطنی السوري في سوتشي.

وجاء في البیان: "جرى مناقشة مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي یوم 30 ینایر".

وأكد الرئیسان على "فعالیة التعاون بین روسیا وإیران وتركیا فی إطار صیغة أستانا، وتم الإعراب عن الاستعداد لاستمرار العمل المنسق على تطویرها".

كما بحث الرئیسان الوضع في الیمن وسبل تسویة القضیة الفلسطینیة.

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