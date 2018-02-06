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انطلاق مسيرة غاضبة باتجاه المدخل الشمالي لمدينة البيرة للتنديد باغتيال الشهيد احمد جرار

الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

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