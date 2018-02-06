إزاحة الستارعن منتجين جديدين متطورين لوزارة الدفاع الإيرانية + صور

العالم ـ إيران

وإعتبر نائب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد قاسم تقي زاده خلال هذا الحفل، منظومة المحركات المائية ذات 1800 قدرة حصانية بحرية، أفضل جيل من هذه المحركات المائية تطوراً، مشيداً بتصميم وتصنيع هذه المنظومة وبالكامل على يد الكوادر والأخصائيين الإيرانيين العاملين في منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع.

وأضاف تقي زاده بأن تصميم وتصنيع هذه المنظومة جاء وفقاً لمتطلبات القوات المسلحة بهدف بلوغ سرعة بحرية تفوق السرعة الحالية وإلى رفع مستوى المناورة للطوافات ورفع مستوى أدائها الاندفاعي.

ومن مواصفات هذه المنظومة تزويدها بفولاذ مضاد للصدأ ذي صمود واستحكام عال وسهل التركيب، بهدف رفع أداء الطوافات مقارنة بمثيلاتها، وكذلك لغرض خفض المستوي الاستهلاكي للوقود المعبأ فيها ومساعدتها على القيام بالمناورة على أعلى مستوى وسط المياه الأقل عمقاً وزيادة مستوى تأقلمها مع أية حالة ملاحية، والأهم من جميع ذلك تزويدها بنظام قيادة تلقائي.

وأعلن عن توظيف هذه المنظومات في السفن والطوافات العسكرية والتجارية، مشيداً بالتخلص من التعويل على الشركات الأجنبية في مثل هذه المنتجات وإمكانية تصديرهذه التقنية.

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