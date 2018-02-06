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نجل سامي عنان يكشف عن راتبه الحقيقي

نجل سامي عنان يكشف عن راتبه الحقيقي
الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

نفى سمير عنان نجل المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية المصرية سامي عنان ما تردد عن كون راتبه في الأكاديمية البحرية العربية يصل إلى 50 ألف دولار شهريا.

العالم - مصر

وقال عنان في حديث متلفز، إنه يتقاضى شهريا 8 آلاف جنيه مصري بالإضافة إلى 890 دولارا، مضيفا أنه "دخل الأكاديمية بتعيين عادي جدا".

وكان رئيس الأكاديمية إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، قد وجه بالتحقيق مع سمير سامي عنان الموظف في الشؤون العربية لدى الأكاديمية فيما هو منسوب إليه من بعض التعليقات على "تويتر"، مشيرا إلى أنه تم التحقيق مع سمير عنان في 4 فبراير/شباط ‏‏2018.

و أوردت صحف مصرية أن إسماعيل أكد كذلك، أنه تم وقف عنان الابن عن عمله في الأكاديمية وإحالته إلى لجنة المساءلة، وهي أعلى ‏سلطة جزائية في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

 

 

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