ماذا تفعل طائرات تجسس وطائرات مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود؟!

العالم - أميركا

ونقلت وكالات روسية عن مواقع طيران غربية أن الطائرة الدورية المضادة للغواصات P-8A بوسيدون قامت بالاستطلاع أولا، وأقلعت من قاعدة جوية في سيغونيلا في صقلية. وحلقت في صباح يوم 5 فبراير/شباط، فترة طويلة على طول الساحل الروسي من مضيق كيرتش إلى غيليندجيك. وعند الاقتراب من الحدود البحرية الروسية، انخفضت الطائرة إلى ارتفاع 7.5 ألف متر.

وحدات صواريخ "بال" و"باستيون" لأسطول البحر الأسود تحاكي توجيه ضربات ضد أهداف بحرية

وقامت طائرة استطلاع أخرى بعدة رحلات على طول الساحل الجنوبي لشبه جزيرة القرم، وبعد ذلك دارت بالقرب من سيفاستوبول. وبعد ذلك، حلقت أيضا بالقرب من الساحل الغربي لشبه الجزيرة.

وبالإضافة إلى ذلك، حلقت طائرة من دون طيار استراتيجية RQ —4B على طول الساحل الجنوبي الغربي لشبه جزيرة القرم وكوبان. وحلقت من المجال الجوي الأوكراني فوق منطقة نيكولاييف في سيفاستوبول، وكذلك على طول ساحل شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار.

217