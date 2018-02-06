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ما هو الفرق "إس-400" و"بانتسير" ونظيراتها الأمريكية؟

ما هو الفرق
الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

أسلحة الدفاع الجوي الروسية تفوق إلى حد كبير مثيلاتها لدى الولايات المتحدة وحلفائها.

العالم - أوروبا

ذكرت صحيفة Business Insider أن الأنظمة الروسية متعددة المهام وهذا ما يميزها عن غيرها. فمثلا منظومة الدفاع الجوي "إس-400" تحمي السماء من قاذفات ومقاتلات العدو وكذلك من الصواريخ الباليستة، و"بانتسير-إس1" تحمي من الصواريخ المجنحة والأهداف الجوية التي تطير على مسافات قريبة، بما في ذلك الطائرات من دون طيار. وهي ليس لديها نظائر غربية.

وتستخدم الولايات المتحدة الأمريكية "باتريوت"، و"أفينجر" و"ستينغر" للدفاع الجوي. ووفقا لمحلل في مركز التحليل للبحرية الأمريكية والمشاة البحرية، جيفري إدموندز، فإن هذه الأنظمة، على عكس الروسية،  لا توفر حماية جيدة لمنطقة محددة. ويرجع ذلك إلى أن الجيش الأمريكي يعتمد على "القتال من دون التماس"، حيث يلعب الطيران دورا قياديا. ووفقا لهذا التكتيك، تكسب الحرب دون غزو واسع النطاق لأراضي العدو. وكمثال على ذلك، العمليات في أفغانستان والعراق وليبيا ويوغوسلافيا.

وقال الخبير: "ستكون المهمة الرئيسية بالنسبة لروسيا في أي صراع مع الولايات المتحدة الحماية ضد هجوم واسع من الجو. وبنيت منظومات الدفاع الجوي على هذا الأساس".

ويخلص الخبير إلى أن البنتاغون  لم يواجه مثل هذا الخصم حتى الآن، وبالتالي فإن نظام الدفاع الجوي الروسي يتوفق.

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