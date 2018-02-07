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اردوغان يريد نزع اسم تركيا من اسماء جمعيات تنتقد سياسته

اردوغان يريد نزع اسم تركيا من اسماء جمعيات تنتقد سياسته
الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء الى ازالة كلمة "تركيا" من اسماء بعض الجمعيات التي تنتقد تدخله العسكري في سوريا على غرار "اتحاد أطباء تركيا".

العالم - تركيا

وقال بحسب ما اوردت وكالة انباء الاناضول الحكومية "يجب سحب هذه الكلمة بسرعة (..) ليس فقط من اتحاد الأطباء بل ايضا من اتحاد محامي تركيا.. لانهما لا يتحليان بسلوك يدعم الكفاح الذي نخوضه اليوم دفاعاً عن وطننا، بل بالعكس".

واضاف ردا على سؤال صحافيين "ان مجلس الوزراء سيتخذ الاجراءات الضرورية".

وانتقد اردوغان بشدة اتحاد اطباء تركيا اثر اصداره بيانا وصف فيه الحرب بانها "مشكلة صحة عامة" وختمه بشعار "لا للحرب ، السلام الآن وفي كل مكان".

ونشر البيان بعد بدء التدخل العسكري التركي في عفرين بشمال غرب سوريا بداعي طرد مقاتلي "وحدات حماية الشعب" السورية الكردية من المنطقة. وتعتبر انقرة هذه المجموعة "ارهابية" في وقت تتحالف معها واشنطن في قتال مسلحي تنظيم داعش.

وتم اعتقال اعضاء قيادة اتحاد اطباء تركيا ال 11 ثم افرج عنهم بشكل مشروط ولا يزالون موضع ملاحقة.

ودعا اردوغان مع بدء تدخل جيشه في سوريا الى الوحدة الوطنية في بلاده وقال ان كل من يتظاهر للاحتجاج على هذا التدخل سيدفع "ثمنا باهظا".

ومنذ بدء التدخل العسكري التركي في 20 كانون الثاني/يناير تم توقيف 550 شخصا بسبب تعبيرهم عن معارضتهم سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي او في الشارع.

ورد رئيس نقابات المحامين الاتراك متين فايزاوغلو بشدة على تصريحات اردوغان التي قال انها "صدمته"، معتبرا ان اردوغان "لم يبلغ بشكل جيد" بما يجري.

واضاف "من يفكرون في إزالة كلمة +تركيا+ من اسم اتحاد محامي تركيا (..) لن يكون بامكانهم ابدا محونا من قلب الامة التركية"، مؤكدا ان اتحاد المحامين يقف الى جانب الشعب التركي والجنود الاتراك.

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