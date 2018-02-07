"اليونيسيف": 157 ألف طفل يدخلون يوميًّا للمرة الأولى على الإنترنت!!

العالم - منوعات

وأكدت دراسة أصدرتها المنظمة أن 157 ألف طفل يدخلون يوميًّا للمرة الأولى إلى العالم الرقمي؛ أي بمعدل طفل جديد كل نصف ثانية، وقد أصبح هناك طفل بين كل 3 مستخدمين للإنترنت.

وأوضحت أنه على رغم الفوائد التي تعود على الأطفال من استخدام الإنترنت، إلا أن هناك العديد من المخاطر التي يجب حمايتهم منها.

وتتضمن تلك المخاطر: إساءة استخدام المعلومات التي يفصح عنها الطفل، والسيطرة على الطفل عبر الإنترنت، وإدمان الألعاب الإلكترونية، والاطلاع على محتويات لا تناسب الطفل، والعنف.

ودعت الدراسة جميع الأطراف الفاعلة إلى النهوض بنصيبهم من المسؤولية الأخلاقية لحماية الأطفال، بما في ذلك القطاع الخاص وصناعة التكنولوجيا والاتصالات.

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