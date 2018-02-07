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تركيا تعلق على موقف روسيا من عمليتها العسكرية في عفرين

تركيا تعلق على موقف روسيا من عمليتها العسكرية في عفرين
الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه لا توجد خلافات بين أنقرة وموسكو بشأن العملية العسكرية التي تنفذها تركيا في شمال غربي سوريا، مشددا على أن الاتصالات متواصلة بين الجانبين.

العالمأوروبا

وأضاف أوغلو، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء مع قناة "تي جي أر تي": "ليس لدينا مشكلة مع روسيا ونواصل اتصالاتنا معها"، مشيرا إلى أن موعد اجتماع أستانا المقبل حول الأزمة السورية هو 2 مارس/ آذار.

وبدأ الجيش التركي، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون" ضد "وحدات حماية الشعب الكردية" المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة عفرين شمال غربي سوريا.

وتستهدف العملية مواقع "وحدات حماية الشعب الكردية" و"حزب العمال الكردستاني" في عفرين، اللتان تصنفهما تركيا "كيانات إرهابية"، وتقول أنقرة إن هدفها تسليم المدينة لأصحابها وإعادة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم بعد القضاء على حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني، و"وحدات حماية الشعب" الكردية.

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