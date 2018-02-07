نقل الناشط البحريني "عبد الهادي الخواجة" إلى المستشفى

العالم - البحرين

وذكرت الموسوي عبر حسابها على تويتر «عندما ذهبت لزیارة زوجي كان يتحدث عن ذهابه إلى المستشفى وهو مقيّد بالسلاسل»، مضيفة «توقعت أن يقول بأنّه كان يشعر بالذلّ ولكنّه قال عكس ذلك، كان يمشي بطيئًا جدًّا بسبب ثقل السلاسل وكذلك مسافة السلسلة بين القدمين ولكنّه كان مرفوع الرأس ولديه شعور جميل»- بحسب تعبيرها.

وكان العديد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة من بينها العفو الدوليّة، وفرونت لاين ديفندرز قد طالبت السلطات البحرينيّة بالتوقف عن الأعمال الانتقاميّة التي يتعرّض لها المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة داخل السجن، نتيجة احتجاجاته على سوء المعاملة والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون البحرينيّة.

يذكر أنّ الخواجة تعرّض للاعتقال عقب احتجاجات فبراير/ شباط 2011، وحكم عليه بالسجن المؤبّد بعد محاكمة عسكريّة.

منامة بوست