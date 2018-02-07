أميركا تعد قطر والإمارات شريكين وتدعو لتقليص التوتر

العالم - قطر

ودعا المتحدث الأميركي إلى إيجاد "حلول حقيقية لتقليص التوترات" على خلفية اتهامات متبادلة بحوادث اعتراض وخرق المجال الجوي.

وأكدت وكالة رويترز في تقرير مطول أن التوتر بين قطر والإمارات يهدد المصالح الإستراتيجية الأميركية في منطقة الخليج الفارسي.

وذكرت الوكالة أن قلق واشنطن زاد بعد تبادل أبو ظبي والدوحة الاتهامات باختراق طائرات من الطرفين أجواء البلدين الشهر الماضي.

ونقلت رويترز عن مسؤول عربي -طلب عدم نشر اسمه- أن الإمارات تريد زيادة الضغط على الدوحة، في مؤشر على أن المصالحة لا تلوح في الأفق وأن المقاطعة لن تنتهي في القريب العاجل.

ولفتت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفف موقفه من الدوحة، فقد عرض في سبتمبر/أيلول الماضي الوساطة واتصل هذا الشهر بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ليشكره على دوره في مكافحة الإرهاب.