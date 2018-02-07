    اجتماع بين قادة الاتحاد الاوروبي و اردوغان الشهر المقبل

العالم -تركيا

يلتقي قادة الاتحاد الاوروبي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 26 اذار/مارس في مدينة فارنا البلغارية، وفق ما اعلن مسؤولون الثلاثاء، في محاولة لإصلاح العلاقات المتوترة بين الطرفين.

ويتزامن الإعلان مع تعطل المساعي التركية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في وقت تواجه أنقرة انتقادات بشأن حملتها الأمنية عقب محاولة الانقلاب التي استهدفت اردوغان عام 2016 وعمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.

وسيجمع عشاء عمل اردوغان برئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للتكتل، وفقا لما أعلن الناطق باسم توسك عبر موقع "تويتر".

وقال المتحدث بريبن امان إن الاجتماع سيناقش "العلاقات الأوروبية-التركية إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية".

وذكر توسك ويونكر في رسالة الدعوة أنهما سيطرحان للنقاش مسائل بينها سيادة القانون في تركيا، التي تعد مسألة شائكة انتقدت بروكسل اردوغان مرارا بشأنها غداة الحملة الأمنية التي أعقبت الانقلاب الفاشل.

وافاد توسك ويونكر أن الاجتماع "سيشكل فرصة جيدة لتقييم المسائل ذات الاهتمام المتبادل بشكل مشترك إلى جانب التطورات الأخيرة في بلدكم بما في ذلك ما يتعلق بسيادة القانون والحريات الأساسية".

وأضافا انهما سيطرحان للنقاش "القضايا الإقليمية والدولية" مع إثارة العملية التركية في سوريا حالة من القلق في أوساط الاتحاد الأوروبي.

وقال توسك إن الاجتماع سيناقش كيفية "دفع علاقتنا إلى الأمام على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة" بعدما تعطلت محاولة أنقرة الانضمام إلى التكتل على خلفية الانقلاب الفاشل.

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