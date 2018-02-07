الإعلام السعودي يدعو إلى شرب الخمر و الكحول!

العالم-السعودية

وفي التفاصيل، نشر موقع "إيلاف" الالكتروني السعودي التابع للسعودي عثمان العمير المقرّب من الديوان الملكي دراسة تتحدّث عن فوائد شرب النبيذ.

نشر موقع إيلاف السعودي الالكتروني، تقريرا حول دراسة جديدة تزعم أن تناول كأسين من النبيذ في اليوم لا يصفي الذهن فحسب بل وينظف الدماغ أيضاً، في سلوك واضح للترويج للمنكر وفعل الحرام.

وفي الوقت الذي جزم ايلاف بان الكأسين من النبيذ مفيدة، قال الدكتور نيديرغارد: ولكننا أظهرنا في هذه الدراسة لأول مرة ان جرعات قليلة من الكحول "يمكن" أن تكون مفيدة للدماغ ، وبالتحديد تحسين قدرته على إزالة النفايات.

ومن المعروف ان القانون السعودي الذي يدّعي استناده للشريعة الإسلامية يحرّم بيع الكحول او حتى شربها مع أن كثيرًا من الأمراء والملوك صُوِّروا متلبّسين وهم يشربون الكحول ويدمنون عليها حتى.

وبث أحد فنادق مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية، ديسمبر الماضي، تغريدة دعائية عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر" دعا من خلالها إلى شرب الخمر، ما أثار سخطا واستياء واسعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.