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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل الشاب ساهر أبو بكر من بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين عقب اقتحام البلدة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل الشاب أبو علي البربري من مخيم العزة في بيت لحم عقب اقتحامه
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم وتشن حملة اعتقالات في ضاحية شويكة شمالها
مصادر فلسطينية: إطلاق نار يستهدف حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدتي بيت فجار وتقوع جنوب شرق بيت لحم
مراسل العالم: القوات اليمنية المشتركة تحكم السيطرة على مواقع إرهابيي "تنظيم القاعدة" في منطقتي الكدف والزراري بتعز
مراسلة العالم: جيش الاحتلال يعلن رسميا تعرض قوة له لإطلاق نار على حاجز عناب في طولكرم من قبل مقاومين فلسطينيين
مراسلة العالم: جيش الاحتلال يعلن رسميا تعرض قوة له لإطلاق نار على حاجز عناب من قبل مقاومين فلسطينيين
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل الشاب لؤي الرجبي من حي سلوان بالقدس المحتلة
مصادر نيجيرية: استشهاد الشيخ قاسم سُوكُوتُـو مسؤول الحركة الإسلامية في مدينة سوكوتو متأثرا بإصابته بنيران الشرطة
مراسل العالم: القوات اليمنية المشتركة تحكم السيطرة على مواقع إرهابيي "تنظيم القاعدة" في منطقتي الكدف والزراري بتعز
الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
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