البث المباشر
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يجتمع مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران
قوات الاحتلال الاسرائيلي تطلق النار على متظاهرين قرب السياج الحدودي شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يصل الى العاصمة الايرانية طهران في إطار زيارة رسمية
قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على 4 شبان بعد انزالهما من مركبتهم في بلدة حزما شمال القدس المحتلة قبل ان تقتادهما إلى جهة مجهولة
الاحتلال يعلن أن معلومة استخباراتية تسببت باغتيال جرار
أهالي جندريس بعفرين يتظاهرون تنديداً بالهجوم التركي
قوات الاحتلال تستدعي شقيقي الشهيد حمزة زماعرة محمد وإبراهيم زماعرة للتحقيق من مدينة حلحول
مسؤول مغربي: لسنا ضد المفاوضات مع البوليساريو شرط أن تتعلق بمقترح الحكم الذاتي
الورفلي المتهم بجرائم حرب في ليبيا مستعد لتسليم نفسه
اصابة الشاب في بلدة كفريا المحاصرة في ريف ادلب الشمالي نتيجة اعمال قنص متتالية من ناحية بروما المجاورة

رئيس بولندا يوقع قانون الهولوكست ويتحدى الكيان الصهيوني

رئيس بولندا يوقع قانون الهولوكست ويتحدى الكيان الصهيوني
الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

وقع الرئيس البولندي، أندريه دودا، قانوناً مثيراً للجدل بشأن معسكرات الاعتقال النازية، وذلك بالرغم من احتجاجات الكيان الصهيوني و أمريكا.

العالم- أوروبا 

وقبل التوقيع على القانون، دافع دودا عن القانون الذي يُجرم اتهام بولندا بالتواطؤ في الجرائم النازية التي ارتكبت أثناء خضوع البلد للاحتلال في الحرب العالمية الثانية.

وتقول الحكومة البولندية إن الهدف من القانون هو "حماية الأمة البولندية والدولة من أي مسؤولية جنائية عن الفظائع التي ارتكبت في المعسكرات".

وفي كلمة ألقاها أمس قبل التوقيع، قال دودا إن "القانون يحمي المصالح البولندية ويحمي كرامتنا والحقيقة التاريخية، كي يحكم علينا بطريقة عادلة من قبل العالم وكي لا نتهم بشكل زائف كبلد أو كأمة".

وأقر بأن بعض البولنديين ارتكبوا جرائم ضد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

إلا أنه أكد أن بولندا لا تتحمل أي مسؤولية لأنها لم تكن موجودة كدولة خلال الحرب العالمية الثانية، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك أي تعاون ممنهج من المؤسسات البولندية.

ويعتزم الرئيس البولندي إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية لمزيد من الدراسة ولضمان أن يتوافق مع الدستور البولندي.

يجرم هذا القانون أي شخص يتهم علانية الأمة البولندية أو الدولة البولندية بأنها مسؤولة أو مشاركة في الجرائم النازية التي ارتكبت من قبل الرايخ الثالث الألماني، ويفرض عليه إما غرامة مالية أو عقوبة بالسجن تصل لمدة ثلاث سنوات.

لكن القانون يستثني من المسؤولية الجنائية من يقوم بمثل هذا الأمر في إطار "أنشطة فنية أو علمية".

ولطالما رفضت بولندا استخدام عبارات مثل "معسكرات الموت البولندية"، وهو ما يشير بطريقة ما إلى أن الدولة مشاركة في المسؤولية عن هذه المعسكرات، مثل معسكر "أوشفيتز".

وبنيت المعسكرات النازية وأديرت من قبل ألمانيا النازية بعدما اجتاحت بولندا في عام 1939.

المصدر: بي بي سي

روابط ذات صلة

رئيس بولندا يتحدى "إسرائيل" بـ"محارق الهولوكوست"

حرب "دبلوماسية" بين بولندا و"اسرائيل"..والسبب؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الطيران التركي يستهدف محطة تصفية مياه الشرب شمال عفرين

العميد حاتمي: حققنا الاكتفاء العسكري ونؤمن احتياجات قواتنا المسلحة

روحاني:قضينا على ارهابيين خطرين مدعومين من الاستكبار

شاهد.. ايران رقم مهم من حيث امتلاك القدرات الصاروخية

في مسيرات ذكرى انتصار الثورة... مرجع ديني: شعبنا سيدخل اليأس الى قلوب الاعداء

احمد جرّار شهيداً.. المطارد الناجي من "الذل"

زنکنة:إيران ستزيد إنتاج الغاز من حقل مشترك مع قطر

آية الله جنتي:الأعداء لايريدون للشعب الاحتفال بانتصاره

وزير الخارجية التركي يزور طهران اليوم

حل القوة البحرية المقاتلة وتسليم أسلحتها للجيش في بنغازي

اتفاق مبدئي حول تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا

كيف يمكن قراءة الرسائل التي حذفها المرسل على واتساب؟

بحسب الحسابات الفلكية...  هذا هو أول أيام شهر رمضان لعام 2018

ليبيا تتذيل مؤشر الديمقراطية لعام 2017

السلطات المصرية تفتح معبر رفح

تيلرسون يحذر روسيا من مغبة التدخل في انتخابات الكونغرس

بالفيديو.. سيارات ترتفع في الهواء دون سبب معلوم!

بالفيديو.. مستشفيات عفرين تعج بجرحی القصف التركي

اليابان تحتج على مناورات روسية في الكوريل

خمسة أعراض تحذيرية تحدث قبل شهر من النوبة القلبية

الأکثر مشاهدة