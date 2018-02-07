مجلس الدفاع الأعلى اللبناني يأمر بمواجهة أي اعتداء إسرائيلي على الحدود

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اشار ​المجلس الأعلى للدفاع​ بعد اجتماعه في ​قصر بعبدا​ الى ان "الاجتماع خصص للبحث في ما يُسمى ب​الجدار الاسمنتي​ قبالة الحدود الجنوبية وضمن الأراضي اللبنانية، وفي ادّعاءات وزير الحرب الاسرائيلي حول ملكية الرقعة رقم 9 في ​المياه​ البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية"، لافتا الى انه "بعد المناقشة تبين ان هذا الجدار في حال تشيده سيعتبر خرقا للسيادة اللبنانية"، مؤكدا على " استمرار التحرك لمنع "​إسرائيل"​ من بناء الجدار عند الحدود".

كما واعطى المجلس الفطاء الساسي للقوى العسكرية لمواجعة اي عدوان بري او بحري صهيوني على لبنان.