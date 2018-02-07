مجلس الدفاع الأعلى اللبناني يأمر بمواجهة أي اعتداء إسرائيلي على الحدود

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اشار المجلس الأعلى للدفاع بعد اجتماعه في قصر بعبدا الى ان "الاجتماع خصص للبحث في ما يُسمى بالجدار الاسمنتي قبالة الحدود الجنوبية وضمن الأراضي اللبنانية، وفي ادّعاءات وزير الحرب الاسرائيلي حول ملكية الرقعة رقم 9 في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية"، لافتا الى انه "بعد المناقشة تبين ان هذا الجدار في حال تشيده سيعتبر خرقا للسيادة اللبنانية"، مؤكدا على " استمرار التحرك لمنع "إسرائيل" من بناء الجدار عند الحدود".
كما واعطى المجلس الفطاء الساسي للقوى العسكرية لمواجعة اي عدوان بري او بحري صهيوني على لبنان.