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بيان للجيش اللبناني :خروقات مكثفة للطيران الصهيوني

بيان للجيش اللبناني :خروقات مكثفة للطيران الصهيوني
الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

اصدرت قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه بيانا تحدثت فيها عن قيام خروقات مكثفة للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع الصهيونية للاجواء اللبنانية.

العالم_لبنان

وصدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الاتي:

"خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الاسرائيلي، عند الساعة 15,30 من فجر  اليوم الاجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، رياق وبعلبك، ثم غادرت الاجواء عند الساعة 22,20 من فوق بلدة كفركلا.

وعند الساعة 16,50، خرقت طائرة مماثلة الاجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الاجواء فجر اليوم عند الساعة 3,45 من فوق بلدة علما الشعب.

وعند الساعة 3,15 من فجر اليوم، خرقت طائرة مماثلة الاجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الاجواء صباح اليوم عند الساعة 5,00 من فوق بلدة علما الشعب.

وعند الساعة 3,35، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الاسرائيلي الاجواء اللبنانية من فوق السعديات، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب، ثم غادرت الاجواء عند الساعة 3,55 من فوق صيدا باتجاه البحر".

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