وزير النفط العراقي يعلن تحقيق ايرادات كبيرة من انتاج الغاز

العالم - العراق

وقال اللعيبي في برقية وجهها الى رئيس الوزراء حيدر العبادي وتلقت السومرية نيوز نسخة منها، إن "الفرق الفنية والهندسية للتشكيلات النفطية تمكنت من إعادة تأهيل حقل عجيل النفطي بمحافظة صلاح الدين والبدء بعمليات استثمار وإنتاج الغاز المصاحب للعمليات النفطية وبمعدلات تتراوح بين (50 -70) مليون قدم مكعب قياسي باليوم"، مبينا أن "هذه الفرق نجحت في استكمال عمليات إيصال الغاز الى مجمع غاز الشمال بزمن قياسي وبأقل التكاليف".

وأوضح اللعيبي، أن "هذا المشروع يضيف كمية كبيرة من الغاز الى الإنتاج الوطني، فضلاً عن توفير كميات جيدة من الغاز الى محطات الطاقة الكهربائية، ما يعني الاستغناء عن استخدام المنتجات النفطية الأخرى في توليد الطاقة والتي تكلف الخزينة الاتحادية مبالغ طائلة بالعملة الصعبة"، مشيرا الى "تواصل العمل من أجل إعادة تأهيل وتشغيل منظومة محطات ضخ النفط الخام من الحقل المذكور بهدف الإسراع في عمليات استئناف الإنتاج خلال الفترة القليلة القادمة".

وأضاف اللعيبي، أن "الفرق الفنية والهندسية للتشكيلات النفطية وبزمن وجهد قياسيين نجحت في إعادة تأهيل وتشغيل مستودعات وخزانات ومحطات الغاز السائل في حمام العليل بمحافظة نينوى، حيث تم تشغيل أربعة معامل حكومية لتعبئة الغاز السائل وافتتاح وتشغيل 26 معملاً أهلياً لتعبئة الغاز السائل، وهذا ما يسهم في تغطية حاجة المحافظة من وقود الغاز السائل بمعدل 40-43 ألف اسطوانة باليوم، وهو أعلى من معدلات الإنتاج قبل أحداث الموصل"، مبينا أن "ذلك يأتي ضمن حملة الوزارة لإعادة تأهيل وإعمار وبناء المناطق المحررة".

وأشار الى أن "الوزارة حققت في عام 2017 إيراداً مالياً غير مسبوق بلغ 252 مليون دولارعن تصدير (80) شحنة الى الأسواق الخارجية، بفضل زيادة الإنتاج الوطني من الغاز السائل وتصدير الفائض منه الى الأسواق الخارجية"، مؤكدا أن "ذلك يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنميته من خلال إضافة إيرادات مالية الى جانب الإيرادات المتحققة من النفط، مؤكدا على السعي لمضاعفة الإيرادات المالية في العام الحالي من تصدير الغاز، بفضل الخطط الطموحة التي وضعتها الوزارة خدمة للاقتصاد الوطني".

يذكر أن القوات العراقية تمكنت من السيطرة على حقل عجيل النفطي في 5 آذار 2015، وذلك بعد بدء عمليات عسكرية انتهت بتحرير كل محافظة صلاح الدين من سيطرة تنظيم "داعش".

5