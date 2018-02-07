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وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يصل الى العاصمة الايرانية طهران في إطار زيارة رسمية
قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على 4 شبان بعد انزالهما من مركبتهم في بلدة حزما شمال القدس المحتلة قبل ان تقتادهما إلى جهة مجهولة
الاحتلال يعلن أن معلومة استخباراتية تسببت باغتيال جرار
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الورفلي المتهم بجرائم حرب في ليبيا مستعد لتسليم نفسه

الحديدة: 11 غارة للطيران السعودي على مديرية الجراحي منذ الصباح

الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

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