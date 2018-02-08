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تساقط الثلوح في فرنسا يؤدي الى حالة من الفوضى

تساقط الثلوح في فرنسا يؤدي الى حالة من الفوضى
الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

تسبب تساقط الثلوج ليل الثلاثاء الاربعاء بحالة من الفوضى في باريس وضواحيها حيث علق مئات الاشخاص على الجادات السريعة او امضوا ليلتهم في مراكز استقبال، في حين تمكن البعض من ممارسة رياضة التزلج في العاصمة.

العالم- أوروبا

والغيت رحلات صباح الاربعاء في المطارات الباريسية حيث بلغت سماكة الثلوج 13 سنتم في الساعة 05,00 (04,00 ت غ) كما تأثرت رحلات القطارات وبقيت الاوضاع على الطرق معقدة وحركة الحافلات شبه معدومة في المنطقة. اما المترو فكان يسير بشكل طبيعي في العاصمة على ستة خطوط وتأثر قليلا على الخطوط الاخرى.

وطلبت وزارة الداخلية من السائقين عدم قيادة سياراتهم "بسبب هذا الطقس الاستثنائي".

وعلقت قناة "بي اف ام تي في" بالقول ان باريس "تحوات الى عاصمة اسكندنافية" بعد ان غطتها طبقة من الثلوج سماكتها 12 سنتم في قسمها الجنوبي.

وغطت طبقة من الثلوج ارصفة العاصمة وضواحيها لكنها دون كمية الثلوج التي تتساقط على روسيا او كندا.

الا ان الثلوج فاجأت الفرنسيين غير المعتادين على هذه الظاهرة وادى ذلك الى اغلاق برج ايفل منذ الثلاثاء.

واثار ذلك جدلا اذ ندد البعض بقلة استعداد الاجهزة المختصة بسلامة الطرق.

وقال المتحدث باسم الحكومة بنجامان غريفو لاذاعة "ار تي ال"، "يجب التوقف عن نشر اكاذيب ومعلومات مغلوطة" والاقرار بانه "يصعب توقع كمية الثلوج التي ستتساقط".

وعلى طريق جنوب غرب العاصمة علق حوالى الفي شخص طوال الليل بحسب السلطات. وترك عدد منهم سياراتهم ليلا للجوء الى قاعة رياضية. وكانت اكثر من 900 سيارة عالقة ظهر الاربعاء على هذا الطريق.

وفتحت مراكز الاستقبال لاكثر من 600 شخص في حين استقبل 700 في محطات القطارات و230 في مطار اورلي.

وسجلت حركة السير ازدحاما في المنطقة وامتدت طوابير السيارات على 200 كلم قبيل الساعة 08,00 (07,00 ت غ) في حين كانت 739 كلم مساء الثلاثاء بحسب موقع سيتادان لحالة الطرقات.

وفي مطار رواسي الغيت كل القطارات المتجهة الى العاصمة لساعات.

وحالف الحظ آخرون واستفادوا من رياضة التزلج في قلب باريس!. وقام جيل بالتزلج على لوح مرتديا قميصا كتب عليه "نادي مونمارتر للتزلج" قرب كاتردائية القلب الاقدس في مونمارتر المعلم السياحي في العاصمة الذي تحول الى منحدر للتزلج.

وافادت مراسلة فرانس برس ان الحديقة اغلقت امام الزوار لكن مجموعة من المتزلجين دخلوها لممارسة رياضتهم المفضلة.

وبدأ الثلج يذوب في بعض الاماكن من الحديقة. ويقول لوكاس "لكن الجميل هو ان نتمكن من القول اننا نتزلج في باريس".

وطال سوء الاحوال الجوية قسما كبيرا من شمال فرنسا وابقت هيئة الارصاد الجوية الفرنسية على مستوى التحذير البرتقالي في عشر دوائر لتساقط الثلوج والجليد ظهر الاربعاء.

ويتوقع ان تكون درجات الحرارة منخفضة جدا في فرنسا ليل الاربعاء الخميس باستثناء الساحل المتوسطي. وفي المناطق الواقعة في المنطقة الباريسية وفي الوسط قد تهبط الى 8 درجات تحت الصفر.

المصدر: فرانس برس

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