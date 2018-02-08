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انتحر بعد فوزه بالجائزة الكبرى في اليانصيب

انتحر بعد فوزه بالجائزة الكبرى في اليانصيب
الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

أقدم شخص تايلاندي على الانتحار مؤخرا، بعدما اكتشف اختفاء أوراق اليانصيب التي فاز بها بـ1.3 مليون دولار، وظن أن حياته ستنقلب رأسا على عقب.

العالم - منوعات

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن جيراوات البالغ من العمر 43 عاما، اشترى سبع أوراق يانصيب تحمل نفس الأرقام حتى يضاعف حظوظه، في إقليم شانبوري، شرقي البلاد.

وفاز جيراوات في نوفمبر الماضي بالجائزة الكبرى وقدرها 42 مليون بات تايلاندي، لكن فرحته لم تدم طويلا، إذ اختفت أوراق اليانصيب بشكل غامض في أقل من يوم.

وأصيب الفائز غير المحظوظ باكتئاب حاد بعدما اكتشف ضياع الأوراق وظل غير قادر  طيلة أشهر على العودة إلى مزاولة عمله مجددا.

وأطلق جيراوات النار على رأسه، في 31 من يناير الماضي، وكتب في وصيته "أنا آسف حقا، رجاءً، لا تؤذوا عائلتي، لقد فزت باليانصيب".

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