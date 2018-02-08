المصادقة علی مشروع تعزيز شرطة ليبيا بتمويل أمريكي

العالم - ليبيا

وبيّن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تغريدة له بموقع تويتر أنّ الوزيرين الليبيين صادقا على مشروع الأمم المتحدة للشرطة والأمن في ليبيا بتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا.

وكان المنسق الأمني لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باولو سيرا قدّم مقترحاً لمشروع دعم قطاع الشرطة الليبي خلال زيارته للعاصمة طرابلس في أغسطس الماضي ويتضمن المقترح إنشاء مركز الشرطة النموذجي بالعاصمة.

وأكد سيرا أنّ هذا المشروع تمّ إعداده بمشورة وزارة داخلية حكومة الوفاق وأنه سيكون تجريبياً قبل أن يتمّ تنفيذه في كل المدن الليبية.

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