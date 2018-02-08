البث المباشر
وزارة الدفاع الروسية: إصابة 25 من القوات الموالية للجيش السوري بقصف للطيران الأمريكي أثناء قيامها بعملية ضد داعش
وزارة الدفاع الروسية: إصابة 25 من القوات الموالية للجيش السوري بقصف للطيران الأمريكي أثناء قيامها بعملية ضد داعش
وزارة الدفاع الروسية: هدف أمريكا في سوريا ليس محاربة "داعش" وإنما الاستيلاء على أصول اقتصادية
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يحررون قرى" الشمطانية - شيحة الحمرة - المنطار" بريف حماه الشمالي الشرقي
الخارجية الروسية: التواجد الأميركي في سوريا هو تحد جاد للعملية السلمية وللحفاظ على وحدة اراضي البلاد
قائد الثورة الاسلامية: العالم اليوم يدرك أن الاميركيون ارادوا شيئا ولم يحققوه بينما أردنا شيئا وحققناه
قائد الثورة الاسلامية: قرر الأميركيون اجتثاث المقاومة إلا أننا صمدنا وقلنا لا نسمح بذلك
قائد الثورة الاسلامية: الادارة الأميركية تعرض بكل وقاحة خردة حديد وتزعم أن ايران تقوم بارسال الصواريخ
قائد الثورة الاسلامية:حلفاء أميركا يقصفون البنى التحتية والشعب اليمني يوميا وبأسلحة أميركية إلا أن الحكومة الأميركية لاتبالي
آية الله خامنئي: دعم ظلم الشعب الفلسطيني والمجازر التي ترتكب ضد الشعب اليمني نماذج واضحة على الظلم الاميركي

المصادقة علی مشروع تعزيز شرطة ليبيا بتمويل أمريكي

المصادقة علی مشروع تعزيز شرطة ليبيا بتمويل أمريكي
الخميس ٠٨ فبراير ٢٠١٨ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت منظمة الأمم المتحدة أنّ وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد عبدالواحد ووزير الداخلية عارف الخوجة صادقا على مشروع الأمم المتحدة للشرطة والأمن.

العالم - ليبيا

وبيّن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تغريدة له بموقع  تويتر أنّ الوزيرين الليبيين صادقا على مشروع الأمم المتحدة للشرطة والأمن في ليبيا بتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا.

وكان المنسق الأمني لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باولو سيرا قدّم مقترحاً لمشروع دعم قطاع الشرطة الليبي خلال زيارته للعاصمة طرابلس في أغسطس الماضي ويتضمن المقترح إنشاء مركز الشرطة النموذجي بالعاصمة.

وأكد سيرا أنّ هذا المشروع تمّ إعداده بمشورة وزارة داخلية حكومة الوفاق وأنه سيكون تجريبياً قبل أن يتمّ تنفيذه في كل المدن الليبية.

 

214

تصنيف :

روابط ذات صلة

الأمن الليبي يوقف إرهابيين يحملون متفجرات شرقي طرابلس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

إخفاق الموساد وإنجاز فرع المعلومات: الهويات الكاملة لمنفّذي تفجير صيدا 

السودان: لا نية لدينا لإقامة قاعدة عسكرية تركية

هذا ما أعلنته موسكو حول الوجود الأمريكي في سوريا..

ماذا قال زعيم كوريا الشمالية بشأن قوة بلاده العسكرية؟

الحريري:نعمل مع الدول الصديقة والامم المتحدة لمواجهة اطماع "اسرائيل"

صفحات عربية على "فيسبوك" تديرها "إسرائيل".. احذروا منها!

إطلاق سراح قائد ليبي مطلوب للجنائية الدولية

استقالة مساعد بارز لترامب على خلفية اتهامه بعنف عائلي

بالصور..اكتشاف أنفاق خلال حملة ضد "الرايات البيض" في طوزخورماتو

الجيش السوري يستخدم آلية ضخمة في ريف دمشق

عبد الباري عطوان: الحرب الثالثة تطل برأسها

أكراد عفرين.. من الدفاع إلى الهجوم

بسبب الدولار، رفع أسعار القسم الخاص في مشفى الأسد الجامعي!

جنوب أفريقيا: تأجيل خطاب جاكوب زوما بعد تزايد المطالب بإقالته

بالفيديو.. أم تلقي بنفسها أمام شاحنة لإنقاذ أطفالها

جمهورية دونيتسك: البنتاغون يدرس جاهزية القوات الأوكرانية لشن هجوم

المصادقة علی مشروع تعزيز شرطة ليبيا بتمويل أمريكي

5 أطعمة تساعد فى الحماية من النقرس

ايران تكتسح تايلاند وتبلغ نصف نهائي آسيا لكرة الصالات

بن سلمان ينوي الاستحواذ على 60% من ملكية MBC

الأکثر مشاهدة